OnlyFans, Melanie tifa Rangers: “Se perdono il derby, quelli del Celtic pagano di più per i miei video…”

Redazione DDD

Una modella tifosa dei Rangers ha rivelato il vero motivo per cui desidera disperatamente vedere la sua squadra vincere il derby dell'Old Firm oggi, poiché è in questo caso che i fan del Celtic pagano di più per essere umiliati.

"Se perdono, mi chiedono di fare video in cui metto i piedi su di loro"

Melanie Collett, 20 anni, è una habitué di Ibrox e usa il calcio come un importante punto di forza nel suo profilo OnlyFans. Ma mentre le piacerebbe vedere la sua squadra, i Rangers, vincere puramente dal punto di vista calcistico, è poi doppiamente contenta anche per il suo conto in banca poiché può aspettarsi di incassare oltre 1 milione di sterline dai tifosi degli Hoops (Celtic) che vogliono essere umiliati dopo l'eventuale risultato negativo.

Vero che anche in caso di una sconfitta dei Rangers sarebbe comunque in grado di fare un bel colpo in termini di incassi, anche con i suoi abbonati regolari.

Melanie è di Edimburgo e racconta: “Ricevo le richieste più folli dai tifosi del Celtic, soprattutto di video di dominazione e sottomissione. Ricevo sicuramente molte di più queste richieste dopo i derby Old Firm, specialmente quando perdono. Se il Celtic perde, guadagno di più. Mi chiedono solo di essere spietata. A loro piace quando indosso la maglia e la sciarpa dei Rangers e alcuni mi chiedono di fare video in piedi sul mio telefono, quindi è come se fossi in piedi su di loro".