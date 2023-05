Peter Crouch, solo Call of Duty in testa: “Così ho capito che dovevo smettere di giocare…”

L'ex bomber racconta: mia moglie era furiosa, ero così concentrato sui videogiochi che non mi stavo accorgendo che suonava il campanello per entrare in casa...

Redazione DDD Direttore responsabile

L'ex attaccante del Tottenham e del Liverpool Peter Crouch ha condiviso una storia esilarante su come il suo amore per i videogiochi gli sia quasi costato la carriera calcistica. L'ex calciatore, che ha annunciato il suo ritiro nel 2019 all'età di 38 anni, ha rivelato che era troppo impegnato a giocare a Call of Duty anche per rendersi conto che sua moglie, Abbey Clancy, era chiusa fuori casa.

Quando è troppo è troppo...

In un'intervista con Chris Moyles su Radio X, Crouch ha raccontato che aveva le cuffie e stava dicendo ai suoi figli di "scendere" e "coprirlo" mentre Clancy era fuori a bussare alla porta. Quando finalmente entrò, era furiosa per l'ossessione di Crouch per il gioco.

L'incidente ha fatto capire a Crouch che aveva bisogno di lasciarsi alle spalle i giochi e concentrarsi sulla sua carriera calcistica. Da quando si è ritirato dal calcio, Crouch si è tenuto impegnato con il suo popolare podcast "That Peter Crouch Podcast",