Povero Gibbs-White, non riesce a risolvere il cubo di Rubik. E la fidanzata lo prende in giro…

Il cubo di Rubik può dare alla testa. Chiedere a Morgan Gibbs-White , trequartista del Nottingham Forest , che con il celebre poliedro magico 3D ha avuto il suo bel daffare. Una sfida che si è rivelata forse troppo complicata per il numero 10 dei Forest, come testimoniato dal video sui social girato dal compagno di squadra, Brennan Johnson , in cui si vede l’ex Wolverhampton all’interno dello spogliatoio tanto concentrato nel cercare di risolvere il cubo di Rubik.

Tra questi nientepopodimeno che Britney De Villiers, la fidanzata del diretto interessato, che ha twittato così: “Si siede al tavolo per ore ogni giorno a guardare i tutorial di YouTube su come completarlo. Non l’ha completato una volta in quasi una settimana. Dio lo benedica”. Cubo di Rubik bestia nera per Gibbs-White…