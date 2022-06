Rangers, la ex fidanzata di Nacho Novo diventa modella Playboy a 38 anni

Con il club scozzese il 43enne ex centravanti ha collezionato 227 presenze totali, con 62 gol e 21 assist, dal 2004 al 2010. Con i Gers Novo ha vinto 3 campionati scozzesi, una Coppa di Lega scozzese e 3 Coppe nazionali. Negli ultimi giorni a far parlare di sé non è stato tanto lui, quanto la sua ex fidanzata, Stephanie Heaney, che ha annunciato di essere diventata (a 38 anni) modella di Playboy, celebre ed iconica rivista maschile. Come riportato dal The Sun, la modella scozzese ha rivelato di essere entusiasta, quasi sopraffatta dalla novità di essere una modella internazionale di Playboy a quest’età.