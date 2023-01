Ricordate André Schürrle? Ora l’ex Chelsea scala una montagna ghiacciata a petto nudo

Assieme ad altri tre compagni temerari, l’ex Chelsea André Schürrle ha fatto un’impresa ai limiti delle possibilità umane. Ispirato dalle esperienze folli dell’olandese Wim Hof, il tedesco è partito con uno zaino in spalla, provvisto solo di guanti, stivali ed un berretto di lana per un trekking estremo su una montagna innevata e ghiacciata. Come testimoniato dalle sue foto su Instagram, André Schürrle ha stupito i suoi 4.5 milioni di followers e ha lanciato un messaggio forte.