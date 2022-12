Ricordate Djibril Cissé? Adesso diventa modello per la catena dei supermercati Lidl

Cissé ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono in abbigliamento firmato “Lidl” (scarpe da ginnastica con i classici colori blu, rosso e giallo, un berretto e una felpa). “Un enorme grazie, non dimentico dove faceva la spesa la mamma”, le parole di Cissé sotto le foto a testimoniare lo stretto rapporto tra la sua famiglia e il supermercato tedesco.

Cissé ha preso parte a diversi spot televisivi diventando ad ottobre ufficialmente il volto della campagna pubblicitaria del supermercato. Ritiratosi nel luglio 2021, Cissé ha segnato in carriera 272 gol in 609 presenze in tutte le competizioni nei club in cui ha giocato. Con il Liverpool ha conquistato la Champions League nel 2005. In nazionale vanta 41 presenze con 9 reti. Breve e non esaltante l’esperienza con la maglia della Lazio: solo sei mesi dall’estate 2011 al gennaio 2012.