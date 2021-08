“Iniestapodus burgensis” è il nome con cui hanno chiamato una nuova specie di dinosauro, scoperta a Burgos dal Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes, in onore dell’eterno talento 37enne oggi al Vissel Kobe

Scientific Reports, rivista del gruppo Nature Research, ha pubblicato un articolo scientifico in cui si riporta la scoperta di un nuovo dinosauro che è stato chiamato “Iniestapodus burgensis” in onore del calciatore ex Barcellona Andrés Iniesta, oggi in Giappone al Vissel Kobe con Bojan Krkic.