Segnò un gol irregolare: dopo 50 anni fa ripetere la partita!

Graeme Jones, mosso dai sensi di colpa per un gol irregolare segnato ai tempi della scuola, ha deciso di far rigiocare il match dopo mezzo secolo

Marco Alborghetti

50 anni fa la Var e la tecnologia applicata al calcio erano pura utopia, e ci si affidava al fair play degli avversari in caso di gol dubbio o fallo, ma forse proprio l'ingresso in campo del Var ha fatto riemergere qualche senso di colpa in un signore inglese.

Graeme Jones nel 1972 giocava nella Gayton Primary School, nel Wirral, e segnò un gol irregolare contro la squadra del St. Peter's, con una spinta al portiere avversario non vista dall'arbitro.

Con gli anni però quella semplice "ragazzata" che di certo non gli aveva permesso di vincere la Champions League in modo irregolare ha sempre più sporcato la sua coscienza e suscitato un senso di irrequietezza risolvibile solo in un modo: rigiocare quella maledetta partita.

Lui ex membro della Royal Navy, mosso forse dai valori di onore e rispetto, ha effettuato una ricerca lunga un anno e mezzo, pur di rimettere insieme le due squadre che si affrontarono in quel giorno di settembre del 1972.

Dopo mezzo secolo, quindi lo scorso 27 agosto Graeme ha ricontattato i suoi ex compagni e avversari (quelli ancora in vita) per far rigiocare il match, togliendosi finalmente questo fardello dal cuore.

Alla fine gli avversari hanno vinto 6-2. "Se perdiamo, perdiamo, ma per me è importante rimediare al mio torto. Ora i miei demoni sono stati messi a letto e la mia coscienza ora è pulita", così ha dichiarato prima del fischio d'inizio Graeme Jones.