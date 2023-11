Serie B Brasile, tifoso molla moglie incinta e figlia in ospedale: la squadra perde e la donna lo lascia

João Vítor Silva viaggia senza l'approvazione della moglie incinta e un giorno prima dell'intervento chirurgico della figlia di tre anni; La squadra di Goiás viene sconfitta e non riesce ad ottenere la promozione in A.

Nel caso di João Vítor Silva, 27 anni, di Vilanovense, l'amore per Tigre ha superato anche le gravi questioni familgiari. Prima dell'ultimo turno di serie B, ha lasciato la moglie incinta e la figlia di tre anni per andare a seguire la sua squadra, il Vila Nova, a Natal sul campo dell'BC Futebol Clube. Il risultato è stato il peggiore possibile: João Vítor ha visto la sua squadra perdere 3-2 contro l'ABC e perdere il posto in Série A. Inoltre, sua moglie Fernanda ha chiesto il divorzio prima della trasferta.

Le dichiarazioni del tifoso prima della partita: "Ho lasciato mia moglie che era incinta di tre mesi e mia figlia di tre anni che domani verrà operata. Chirurgia adenoidea. Mia moglie voleva che fossi lì a Goiânia, ma l'amore per il Vila Nova era più forte. La “gente” mi critica e mi chiede se è più importante la famiglia o la squadra. Ma non è questo il problema. Era un momento unico, per tutta la vita. Farò la cornice per questo biglietto, il Vila andrà in Serie A. Sono venuto senza un soldo in tasca, ho solo pagato il biglietto".