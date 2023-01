Star del Manchester United anni ’90, adesso Brian McClair è irriconoscibile

L’ex attaccante scozzese ora 59enne ha trascorso undici anni al Manchester United con cui ha vinto in totale nove trofei. McClair ha segnato 78 gol in 377 presenze complessive con i Red Devils dal 1987 al 1998

E’ stato protagonista nel Manchester United negli anni ’90 a fianco di gente come Roy Keane , David Beckham e Gary Neville . L’ex attaccante scozzese Brian John McClair ha vestito la maglia dei Red Devils per undici anni, tra il 1987 e il 1998, con cui ha vinto quattro campionati inglesi , tre Coppa d’Inghilterra , cinque Charity Shield , una Coppa di Lega inglese , una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA .

Poi il passaggio al Motherwell e al Celtic (un campionato e una Coppa di Scozia con i Celts). Negli anni McClair è diventato un personaggio popolare dalle parti di OldTrafford. “Sir Alex Ferguson è stato duro ma corretto con me. Mi ha reso un giocatore migliore. Ho grandi ricordi della mia esperienza al Manchester United e del lavoro svolto con lui. Sono stati giorni fantastici”, le parole a World Football Index del 59enne che del Manchester United è stato anche allenatore dell’Under 18 e delle Riserve e coordinatore del vivaio dal 2006 al 2015.