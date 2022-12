Star Deluxe, Super Striker e molto altro: i nuovi giochi sul mondo del calcio

Novità eccitanti e moderne

Redazione DDD

Spesso gioco d’azzardo e calcio sono due ambiti collegati. Ora, con i Mondiali di Calcio 2022 che ci stanno regalando fortissime emozioni, è arrivato il momento per farvi scoprire nuovi giochi in stile casinò, che tutti i fan del calcio amano, o stanno per conoscere. Le slot machine a tema calcio sono un ottimo modo per unire la vostra passione per il calcio con la vostra passione per il gioco d’azzardo. Questo ovviamente senza perdere niente da nessuno dei due lati, ma anzi interagendo con un nuovo e divertente passatempo che coinvolgerà molti. Le slot machine sono particolarmente popolari nei casinò, e si sa il perché! Semplici, allettanti e assolutamente divertenti da usare, questo tipo di gioco non lascia mai insoddisfatti! Vediamo ora quali sono le più amate slot machine, o giochi simili, che conquisteranno il cuore dei giocatori. A tema calcistico, con nuovi ed eccitanti bonus, o semplicemente grandi classici delle slot a tema calcio, questi giochi sono tutti da non perdere. Tutti pronti a sentirvi parte del fantastico mondo del calcio?

Football Champions Cup e Football Star Deluxe — Cominciamo la nostra lista con Football Champions Cup. Questo gioco è senza dubbio ottimo se si vuole provare qualcosa di nuovo, collegato al calcio. Quando si accede a Football Champions Cup, si scopre subito che offre una grafica fantastica, e che le animazioni sono a dir poco eccezionali! Football Champions Cup offre svariati bonus ed è uno dei migliori giochi slot a tema calcistico. Cosa si aspetta a provarlo?

Football Star Deluxe è un altro “must” nella nostra lista di slot e giochi a tema calcio. Se sei un fan del calcio o dello sport in generale, questa slot fa per te. Le scommesse da piazzare cominciano da quote bassissime ed è per questo un gioco perfetto se ci si sta approcciando a questo mondo con cautela. Ovviamente, ci sono molti altri giochi da scoprire. Provate fantastiche slot machines a tema calcio qui, e non smettete mai di stare al passo con le ultime novità grazie a questa fantastica piattaforma che non vi deluderà. Essa infatti non propone solo giochi eccezionali, ma guide, recensioni, notizie e molto altro.

Super Striker e Foxin Wins Football Forever — Super Striker è il prossimo gioco nella nostra lista. Questo gioco si differenzia dagli altri grazie alla sua grafica coinvolgente, tutta a tema calcio! Anche qui potrete godere di svariati bonus, e ottime offerte per tutti i giocatori. Se amate il calcio e volete provare qualcosa di nuovo, questo è il gioco che fa per voi. Da non perdere. Sia che si preferisca guardare le partite, ascoltare in vecchio stile, o leggere le ultime Serie A notizie al riguardo, il calcio è insomma la vostra passione. Allora, ci si trova nel posto giusto perché Foxin Wins Football Forever è il gioco adatto. Per tutti coloro che hanno provato giochi online in passato, questo sarà un vero e proprio capolavoro. Uscito poco prima dei mondiali del 2018, questo fantastico gioco offre ben 25 linee di gioco. Creato da NextGen, questo è uno di quei giochi che vengono preferiti dalla maggioranza di fan del pallone in giro per il mondo.