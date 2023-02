Stramberie da London derby: funerale di un tifoso Arsenal, lo seppelliscono con la maglia del Chelsea

La maglia con cui è stato seppellito era quella da trasferta del Chelsea del 2003 con lo sponsor Emirates (oggi dell'Arsenal). Un dettaglio che forse è stato determinante nel causare l'errore. Linda ha provato a spiegare come sono andate le cose: "A sua difesa era una maglia da trasferta del Chelsea del 2003 circa, quando Emirates era il loro sponsor. Qualcuno deve avergliela comprata per scherzo. A quanto pare, non possono cambiarla ora. Ma onestamente, questo ha trasformato oggi una situazione molto triste in una situazione esilarante". La nipote, infine, ha rivelato che sono tutti scoppiati a ridere in chiesa quando il prete è entrato e ha chiesto confuso: "Ma non era un tifoso dell'Arsenal?". "Il povero David si rivolterà nella tomba. Almeno non era una maglia del Manchester United…", ha aggiunto Linda. Perché quella con il Manchester United è molto più di una rivalità per un tifoso dell'Arsenal...