Sul futuro di Cr7 ecco il…bug che diventa virale: sarà derby con Leo Messi?

Il confronto a distanza con Leo Messi sembra aver logorato entrambi ed ecco che CR7 potrebbe aver scelto la Francia come prossima meta. Sul sito ufficiale del Marsiglia - infatti - i tifosi non hanno potuto non notare un piccolo indizio: diversi video sul web dei tifosi dell'OM mostrano come la pagina funzioni in maniera esemplare tranne se si va ad aprire il profilo di Jonathan Clauss - il giocatore che attualmente indossa la maglietta numero sette (in quel caso compare il più classico degli "error 404").