Troyes-Rennes, spunta una vasca idromassaggio

Allo Stade de l'Aube è successo proprio di tutto in occasione di Troyes-Rennes. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 14 minuti grazie alla rete di Ugbo, dopo poco più di dieci minuti rimangono con un uomo in meno - a causa dell'espulsione di Salmier.

Allo stadio come in spiaggia...

Due tifosi di casa hanno potuto assistere al match dentro una vasca idromassaggio, con tanto di sdraio e asciugamani. Uno dei due sostenitori, accortosi del momento non ha perso tempo ed ha preso il cellulare per immortalare l'avvenimento. Non è un inedito però, perché già nel 2018 in occasione della gara tra Caen e Lione, due tifosi hanno potuto assistere alla partita nelle stesse condizioni. L'iniziativa è stata a sfondo commerciale ed avallata dal club di casa, in partecipazione con Jacuzzi.