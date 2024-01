Tutto ciò che c’è da sapere sui giochi dei libri

Grazie agli esperti che scrivono su questi portali potrai scegliere il tuo gioco dei libri preferito e quello che più si adatta alle tue esigenze.

Redazione Derby Derby Derby

“La domanda nasce spontanea” esclamava il noto giornalista partenopeo Antonio Lubrano durante la sua trasmissione “Mi manda Lubrano”, che indagava truffe e imbrogli denunciati dai telespettatori. In questo caso la domanda è “Cosa sono i giochi dei libri?” Nel gergo dei giocatori stiamo parlando di slot machine a tema archeologico in cui libri antichi, o presunti tali, e che diventano protagonisti del gameplay. Il primo gioco dei libri è stato “Book of Ra”, sviluppato nel 2005 come slot machine fisica. A seguire, anni dopo, sono arrivate sul mercato “Book of Dead”, oltre a svariate versioni di “Book of Ra” aggiornate con le ultime novità e le funzionalità più avanzate. L'accoglienza del pubblico di gambler è stata tale che questi due giochi hanno dato vita a un vero e proprio nuovo genere.

Si può giocare online ai giochi dei libri? — Come tutti i giochi “analogici” anche i giochi dei libri si sono evoluti in una nuova versione digitale, per cui la risposta alla domanda è: “Sì, si può giocare a Book of Ra online”. Come succede spesso anche il rivale “Book of Dead”, è ora disponibile in un adattamento web, così come “Book of Tut”, “Book of Raiders” e le altre tantissime slot che trovi nei siti di casinò. Ognuna ha caratteristiche diverse, recensite in maniera dettagliata su svariati blog che si occupano di gioco d'azzardo. Tuttavia, per guidarti nella scelta, qui vorremmo sciogliere alcuni dei dubbi più frequenti sul tema.

I giochi dei libri, come la maggior parte delle slot machine online, dispongono di versioni demo che ti consentiranno di testare il gioco gratuitamente e provare le funzioni bonus senza puntare del contante. Alcune delle più popolari slot che dispongono di questa funzione, oltre alle già citate “Book of Ra” e “Book of Dead” sono: “Book of Maya”, “Book Del Sol”, “Book of Captain Silver”, “Book of Slingo”, “Rise of Dead”, "Book ogf Viking" e “Book of Shadow”.

Questi giochi sono anche stati al centro di alcune controversie tra le diverse case di produzione, in quanto giudicati tra loro “troppo simili”. Effettivamente presentano tutti una struttura piuttosto solida con un gameplay semplice e immediato e un design classico. Volendo elencare le caratteristiche principali di queste slot, potremmo sintetizzarle così:

Presenza di “Gioco bonus”, tra i più apprezzati dai giocatori

Grafica sfarzosa che richiama mondi antichi (Egitto, Incas, Maya, etc...)

Tecnologia HTML5.

Estrema adattabilità per una visualizzazione ottimale su smartphone

Fascia di puntata ampia

Regole semplici e facili da memorizzare

Dove trovare i migliori giochi dei libri — Nella grande maggioranza dei casinò online con licenza (l'unica legale in Italia è quella approvata dall'ADM) troverai sia la versione “gratuita” che quella dove potrai puntare soldi veri, di tutte le slot dei libri, poiché, visto il grande successo che questi giochi hanno riscosso nel corso di questi ultimi venti anni, i migliori casinò online non possono farsele scappare deludendo i propri utenti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.