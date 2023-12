Un 2023 da dimenticare per la Juve: ben quattro suoi giocatori nominati per il Calciobidone…

Il Calciobidone è realizzato da anni dal portale Calciobidoni.it insieme allo storico partner Guerin Sportivo (la rivista sportiva più antica del mondo), oltre che dal mensile Calcio 2000.

Giunto al compimento dei suoi primi tre lustri, il Calciobidone non cambia la sua (nobile) mission perché, come e più dei migliori interpreti (vedi Messi che un mese fa ha ritirato il suo 8° Pallone d'Oro), è impossibile dimenticarsi dei peggiori, quelli che ci fanno correre un brivido lungo la schiena, quelli che caratterizzano le nostre espressioni facciali più disgustate. Al grido di “abbiamo toccato il fondo” (anche se non ci crediamo, anche perché… “Al peggio non c’è mai fine”), oggi parte la votazione più controversa del calcio italiano, deputata a proclamare a furor di popolo, lo straniero più deludente del 2023, colui il quale raccoglierà l’eredità di Arthur Melo, il brasiliano che ha combattuto per il titolo con l’ex compagno di squadra Aaron Ramsey, già vincitore nel 2021 (e 5° nel 2020).

Parecchi grandi nomi

Come ormai da tradizione, in Giuria ci sono, tra gli altri, i Direttori delle citate riviste: Ivan Zazzaroni e Fabrizio Ponciroli. Gli altri giurati sono, invece: Daniele Bartocci (pluripremiato Giornalista marchigiano), Gianmaria Borgonovo (ex Calciogourmet.it), Carmine Cassandra (Direttore Editoriale Fantacalcio.it), Vittoria Castagnotto (Conduttrice presso 7 Gold), Alfredo De Vuono (Project Manager di Fantacalcio.it), Darwin Pastorin (Giornalista e Scrittore), Matteo Politanò (Il Secolo XIX), e la new entry Eleonora Cristiani, attiva su Sportitalia e conosciuta soprattutto per il format «Oltre il 90°», che prevede la sua presenza nelle adiacenze degli Stadi d’Italia al termine di gare di campionato e coppa, per intervistare la voce dei tifosi più caldi, strambi ed appassionati. A dirigere questo prestigioso parterre, come sempre, il .

Quest’anno ci sono parecchi grandi nomi, e nessuno banale o poco conosciuto: ABRAHAM (Roma), ALEX SANDRO (Juventus), DE KETELAERE (Milan/Atalanta), DI MARIA (Juventus), JOVIC (Fiorentina/Milan), MAXIMIANO (Lazio), ORIGI (Milan), PAREDES (Juventus/Roma), POGBA (Juventus), SABIRI (Sampdoria/Fiorentina). Nessuna conferma rispetto alle precedenti Edizioni, ma spicca la presenza di ben quattro “colonne” della Juventus, chiaro sintomo del deludente 7° posto della scorsa stagione, peggior risultato dei bianconeri da 13 anni a questa parte (nel 2011 si piazzarono sempre settimi, prima di dare il via al ciclo più vincente della storia con ben 9 Scudetti consecutivi).

COME VOTARE – Si vota, come di consueto, tramite i Profili Social (, X (ex ) e ) di Calciobidoni.it, oppure attraverso gli appositi form, sul Calciobidoni.it e Guerinsportivo.it! Ma non dimenticatevi di giocarvi il “Jolly”: oltre a comunicarci la vostra preferenza, potete suggerire un ulteriore calciatore straniero non presente nella “Flop Ten”, dando così libero sfogo alla vostra personale opinione citando un giocatore che è rimasto escluso dai finalisti selezionati dalla Giuria. Il calciatore che sarà maggiormente citato succederà a Kelvin Yeboah, ghanese del Genoa dalle polveri bagnate.

Il Calciobidone, come noto, è riservato ai calciatori stranieri; tuttavia, da diversi anni, è nata una consuetudine che vende apparire nella Locandina Ufficiale un personaggio italiano, legato al mondo del calcio, che ha deluso nello stesso periodo oggetto della votazione. Ebbene, quest’anno, dopo aver considerato anche Belotti, capace di lasciare il Toro da svincolato dopo anni da Capitano, - facendo infuriare i tifosi per il suo silenzio -, e di scegliere la Roma, squadra in cui è stato capace di non realizzare neppure una rete in campionato. Ma alla fine riteniamo sia stato più giusto scegliere Nicolò Zaniolo, che ben presto ha rappresentato l’ennesimo dimostrazione del detto che vede il genio andare a braccetto con la sregolatezza.

