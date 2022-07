Un bacio a Wanda fa impazzire Icardi

Senza riesumare l'ormai antico comportamento dell'attaccante agli albori della relazione con Wanda Nara, è sufficiente segnalare il più recente presunto flirt tra lui e la modella China Suárez per esprimere "renzianamente" uno "stai sereno", anche perché si è trattato solo di un quasi innocuo bacio apparentemente non alla francese sul décolleté, e più veloce di quanto non ci si metta a pronunciare "Maxi Lopez".

Il video postato dalla moglie in vacanza alle Baleari ha mandato su tutte le furie il calciatore, che dalla preseason giapponese col Psg esige spiegazioni. Wanda Nara si trovava in un locale a Ibiza in compagnia della sorella Zaira e di un gruppo di amici, quando un uomo le si è avvicinato sfiorandola fugacemente con le labbra: una scena che non troppi anni fa sarebbe rimasta unicamente negli occhi dei presenti, ma che al tempo della rivoluzione digitale, social, e soprattutto in cui l'imprenditrice argentina fa un video pure quando posta un video, in un battibaleno, a seguito della pubblicazione sulle storie di Instagram, è diventata virale, raggiungendo ovviamente anche il Sol levante e un marito geloso.