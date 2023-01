Un incontro di boxe? Carragher come avversario sceglie Neville!

Nel corso delle presentazione del match tra Eubank Jr e Liam Smith che si terrà all’AO Arena di Manchester, un fan tramite un video ha immortalato il giornalista sportivo nonché ex calciatore del Liverpool, Jamie Carragher.

Avvicinandosi a lui gli ha posto una domanda particolare. Rimanendo in ambito dello sport da combattimento gli ha chiesto "Se dovessi scegliere un calciatore o un ex calciatore da affrontare in un incontro di pugilato, chi sarebbe?"