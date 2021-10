Victoria Beckham confessa: “La mia dieta è un incubo per i ristoranti”

La stilista e moglie di David Beckham ha rilasciato un'intervista per un podcast in cui rivela perché non mangia carne e qual è la sua dieta.

Victoria Beckham: "Per la maggior parte dei ristoranti sono il peggior incubo". In un'intervista per il podcast "River Cafe Table 4", l'elegante Spice Girls ha parlato della sua dieta, dei cibi che mangia ogni settimana e che non le piace molto andare nei migliori locali o mangiare piatti che richiedono molto tempo per la preparazione del cibo. "Sono molto esigente nel mangiare. Mi piace il cibo preparato in modo molto semplice, senza burro, senza olio, senza salse...", ha confessato. "Quello che mi piace di più è il pesce fresco e pulito al forno con verdure al vapore e aceto balsamico come guarnizione", ha continuato. Un piatto molto semplice e lontano da quello che solitamente hanno in menu gli chef più prestigiosi del mondo. Victoria racconta che tra i suoi amici c'è Gordon Ramsay, chef di grande fama internazionale per il suo talento in cucina. "Gordon dice sempre che io e David siamo le persone più disciplinate quando si tratta di mangiare. Ma se bevo qualcosa posso essere un ospite molto divertente".

(Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

Mangiare sano e fare sport fanno parte della sua quotidianità, anche se la cosa più sorprendente è che ha preso la decisione di non mangiare carne quando aveva solo 7 anni: "Ero in classe quando mi hanno detto come si facevano gli hamburger, e da allora non sono più tornato ad assaggiare la carne", ha detto. "Né prendo latticini, ma mangio pesce e mangio in modo molto equilibrato. I miei figli mangiano carne e non ci sono problemi, è una decisione personale", ha aggiunto. Olio e burro non fanno parte della sua dieta, ma includono "grassi sani" come avocado o frutta secca , in particolare le noci. "Non rifiuto nulla, ma sono così. È un modo per prendermi cura di me stessa. Quando ero piccola avevo la pelle fragile e tutto si è risolto quando ho iniziato a mangiare sano", ha insistito. Anche se di tanto in tanto ricorre ai carboidrati per ottenere un po' di allegria gastronomica, lo fa con cura: "Mi piace il toast integrale con sale, preferisco il salato al dolce ".