Vinci il Mondiale e ti regalo una notte di passione: la proposta hard di una modella ad Ochoa

Il 37enne portiere del Club America è ormai un’icona del Messico ai Mondiali (El Tricolor è nel girone con Argentina, Polonia e Arabia Saudita). Convocato per la prima volta come terzo portiere al Mondiale del 2006 in Germania, Ochoa ha partecipato alle edizioni in Sudafrica (2010), Brasile (2014) e Russia (2018) (in tutto 8 gare disputate nelle fasi finali di un Mondiale, 131 le presenze totali con il Messico). Nel 2014 nella gara contro il Brasile (0-0) è stato premiato come miglior giocatore in campo. In Messico Ochoa ha avuto grande risalto per le nove parate decisive effettuate nella vittoria contro la Germania nella fase a gironi a Russia 2018.