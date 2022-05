“Wanda in Rwanda”: l’ultimo scatto bollente della moglie di Icardi su Instagram

Si alzano le temperature in Rwanda…

Dopo aver partecipato al matrimonio di Antonio Candreva con la sua Allegra, Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara si stanno concedendo una piacevole vacanza in Rwanda. Tra trekking e passeggiate in mezzo ad una natura splendida e selvaggia, Wanda non ha perso l’occasione per regalare scatti bollenti ai suoi follower.