Wanda Nara, la fidanzata di Valentino Lopez potrebbe già non piacerle per…un dettaglio social

Un like messo da Julieta Fillol, la nuova fidanzatina di Valentino Lopez, potrebbe non essere piaciuto a Wanda Nara. Ecco di cosa si tratta.

Ci risiamo. Il cosiddetto "Wandagate" del 2021 potrebbe riaprirsi con un nuovo inatteso capitolo. A Wanda Nara, che scoprì in quel periodo l'amante di Mauro Icardi, China Suárez, con ogni probabilità non sarà sfuggito un dettaglio social che riguarda la nuova fidanzata del figlio maggiore Valentino Lopez...

Curiosamente, l'account Instagram "Pochi de Gossipeame" ha scoperto un dettaglio social che forse a Wanda Nara non piacerà. Julieta, la nuova fidanzata del figlio Valentino, ha infatti messo un like a una delle foto di China Suárez, "nemica" dichiarata dell'attuale conduttrice di MasterChef Argentina.

"Alla ragazza di Valentino López piace China, tutto resta in famiglia!", il commento del profilo "Pochi de Gossipeame" su una storia pubblicata e correlata da uno screenshot del like messo da Julieta Fillol a China Suárez. Wanda si troverà un "fastidio" in più in famiglia?