Will Ferrell avvistato al derby del Merseyside dopo aver assistito alle partite di Wrexham e Man City

Will Ferrell è stato avvistato sugli spalti della Premier League per il terzo giorno consecutivo, mentre guardava il 2-0 del Liverpool contro l'Everton. Alexander-Arnold: "Sono felice che sia nostro tifoso..."

Will Ferrell, 55enne attore, comico e produttore cinematografico statunitense, è stato avvistato alla sua terza partita di calcio in tre giorni durante il Merseyside Derby di lunedì sera.

Ferrell ha sfoggiato un cappello con pompon del Los Angeles Fc - di cui è comproprietario - e una sciarpa del Liverpool sugli spalti ad Anfield. Ed è stato in coincidenza con la seconda vittoria del Liverpool in Premier League dell'anno solare, con il 2-0 sugli acerrimi rivali dell'Everton.

Mohamed Salah ha sbloccato la situazione prima che Cody Gakpo raddoppiasse nel secondo tempo. Tuttavia, non è stato l'unico match che Ferrell ha visto durante il fine settimana.

Ferrell è stato visto per la prima volta mentre si godeva una pinta con i tifosi prima della partita di National League, quinta serie inglese, fra il Wrexham dell'attore Ryan Reynolds e il Wealdstone. Anche in quel caso la vittoria per 3-1 del Wrexham...