Wolfsburg, quarto uomo cercasi: e un tifoso, allenatore amatoriale, evita la sospensione…

Questo sabato 27 gennaio si è verificato un curioso incidente in Bundesliga, a Wolfsburg. Un quarto arbitro "improvvisato" è subentrato allo stadio Autostadt per la partita tra Wolfsburg e Colonia. Dopo circa 15 minuti di gioco, il difensore del Colonia Marvin Finkräfe ha tirato la palla verso la linea laterale e ha colpito alla testa il guardalinee Thorben Sievers.

Uno spettatore è entrato rapidamente in campo per "salvare il pomeriggio". Tobias Krull, allenatore della squadra amatoriale MTV Gifhorn ed ex calciatore, ha fatto la sua prima e probabilmente unica apparizione in Bundesliga in un modo del tutto inaspettato. Dopo una pausa di circa 15 minuti, la partita è proseguita con Krull come quarto uomo.