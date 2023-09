Festa Hibernian, Ferguson rompe il tabù nel derby di Edimburgo contro gli Hearts

La 18enne Abbie Ferguson regala la vittoria alle Hibs nel derby di Edimburgo contro l'Heart of Midlothian a Tynecastle. Interrotto così un digiuno di vittorie che durava da quattro partite (3 pareggi e un ko).

A Tynecastle è andato in scena il derby di Edimburgo tutto al femminile tra Heart of Midlothian e Hibernian. Nella gara valevole per la sesta giornata della Premier League 1 Women scozzese le Hibs hanno fatto festa grazie al gol di Abbie Ferguson. Rotto un digiuno di vittorie che durava da quattro partite.