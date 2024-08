Galatasaray-Besiktas, è subito derby di… Supercoppa

Inizia col botto la stagione in Turchia. Domani sera va in scena la Supercoppa allo stadio Ataturk tra il Galtasaray e il Besiktas. In campo tanti ex del calcio italiano: Icardi, Mertens e Ciro Immobile, al debutto in bianconero.

Emanuele Giacometti 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 10:47)

Si parte. In Turchia inizia la stagione ufficiale. Domani, c'è subito una partita molto importante di Supercoppa (stadio Ataturk ore 19.45). Un derby molto sentito e accesso. Quello di Istanbul tra Besiktas e Galatasaray. E ci sarà attesa per vedere il debutto dell'ex laziale Ciro Immobile con la maglia del Besiktas, al cospetto di altri grandi ex del calcio italiano come Mauro Icardi e Dries Mertens, che vestono quella del Galatasaray.

Galatasaray-Besiktas, si parte col botto — Si inizia dunque subito col botto. Due big del calcio turco, che cercheranno di superarsi colpo su colpo grazie ai loro talenti. I campioni di Turchia contro quelli della Coppa nazionale. Secondo le statistiche, il Galatasaray è di gran lunga la squadra più vittoriosa nella competizione (17 volte), seguita dal Trabznospor (10) e appunto dal Besiktas (9). Nei 66 incontri precedenti tra le due squadre, spiccano le 29 vittorie del Gala, contro le 21 del Besiktas. Un occhio anche al fattore “casa” visto che la squadra di Mauro Icardi nell'occasione ospiterà quella di Immobile. Anche in questo caso i giallorossi sono in vantaggio: su 31 partite hanno vinto 22 volte. L'ultima vittoria in trasferta dei bianconeri contro il Gala è datata invece 27 febbraio 2017: 1-0 con gol di Talisca.

Icardi, quando vede il Besiktas... — Checchè se ne dica, Mauro Icardi durante il ritiro pre-campionato è apparso in forma. Gli avvenimenti extra-calcisitici infatti, non lo hanno turbato più di tanto. Buono a sapersi per i giallorossi che confidano in lui per confermarsi ancora in Supercoppa dopo la vittoria dell'anno scorso. Dalle statistiche emerge inoltre un altro dato: nelle ultime 4 partite disputate, Mauro Icardi ha segnato 5 gol al Besiktas.

Galatasaray-Besiktas, le probabili formazioni — GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Sanchez, Bardakci, Kohn; Kutlu, Torreira; Yilmaz, Mertens, Arkurtoglu; Icardi.

BESIKTAS (4-3-3): Destanoglu; Bulut, Sanuc, Gabriel Paulista, Masuaku; Oxlade-Chamberlain, Al-Musrati, Tiknaz; Keles, Immobile, Rafa.