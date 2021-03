IL DERBY DI INSTAGRAM – Leao più post e più follower, Vlahovic meno commenti e meno profili

Rafael Leao e Dusan Vlahovic, giovani attaccanti di Milan e Fiorentina che come molti ragazzi della loro età utilizzano Instagram. Abbiamo dato una sbirciata ai loro profilo... E vi raccontiamo qualcosa!

Rafael Leao e Dusan Vlahovic sono due dei tanti giovani attaccanti che giocano in Serie A. Il primo è nato nel 1999 mentre il secondo nel 2000 e, come diversi ragazzi della loro età, fanno uso dei social.

A livello di followers sul noto social, vince il derby tra attaccanti Rafael con circa 629mila; per Dusan, i seguaci si attestano a circa 130mila. Gran parte dei post di Vlahovic, non sono commentabili da parte dei seguaci. Una scelta che, talvolta, alcuni utenti prendono. Invece, a tal proposito Leao ha alcuni post con i commenti limitati. Non conosciamo il motivo di queste loro scelte ma è un po' un peccato: se è vero che alcune volte i followers alzano troppo i toni, è altrettanto reale che altre volte potrebbero dare la giusta carica. Insomma, un piccolo neo leggermente a sfavore dei due attaccanti che mettono una sorta di velo con i followers. E, a proposito di seguaci, anche Leao e Vlahovic lo sono a loro volta: il portoghese segue 274 persone, mentre Vlahovic 211.

Tornado ai loro post, un po' come tutti, pubblicano scatti relativi alla loro professione e non solamente. Profili curati, fotografie nitide e capaci di trasmettere le emozioni del momento. Chiaramente, come tutti gli utenti, fanno anche utilizzo delle stories. Anche tramite Instagram, ad esempio, è possibile scoprire la passione per la musica dell'attaccante rossonero, come dimostra anche un post di gennaio.