100 anni fa il primo derby: Cesena-Rimini torna al Manuzzi 15 anni dopo…

Era il 4 febbraio 1923 quando i bianconeri della Renato Serra e i biancorossi della Libertas si incontrarono per la prima volta in una gara ufficiale. Al campo di viale Oberdan a Cesena (nell’area oggi tra l’hotel Casali e l’Istituto tecnico Pascal) andò in scena la prima giornata del campionato di IV Divisione e per entrambe le formazioni si trattò della prima partita della loro storia, come ricorda il Corriereromagna.it.