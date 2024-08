60 anni Giannini, ma quel rigore sbagliato nel derby non si dimentica: “Un momentaccio”

Giuseppe Giannini, in giallorosso ha vinto tre Coppe Italia ha indossato per 47 volte la maglia della Nazionale, con la quale ha giocato la semifinale mondiale nel 1990 in Italia.

Redazione Derby Derby Derby 20 agosto - 09:36

Sessant anni, oggi. Auguri a Peppe Giannini, il principe che ha incantato Roma e la Roma per più di un decennio, con 318 presenze e 49 gol. Oggi è un ragazzo di 60 anni. Capitano tormentato, figlio di una Roma a metà strada tra quella di Falcao e quella di Totti.

Come festeggerà i 60?

"In Sardegna, ho aperto un ristorante in Costa Smeralda cinque anni fa, lo gestisce mia figlia. Stiamo in famiglia, con qualche amico e stop. Nessuno del calcio? No, nessun ex compagno, nessun dirigente, niente. Da queste parti c'è Urbano Cairo, magari farà un salto lui".

A "Il Messaggero" Gianni parla del presidente Sensi. Quando ha acquistato la Roma, aveva un socio, Mezzaroma. Sensi pensava che io stessi più dalla parte sua, era prevenuto. Ma sbagliava. Poi abbiamo ricucito, mi ha anche chiamato per tornare come dirigente, ma mi fece parlare con Franco Baldini...". E tutto naufragò.

Molti ricordano un expoit di Giannini a Foggia: non era un gol scudetto, ma per non rischiare la retrocessione: "Era un momentaccio, io venivo pure dal rigore sbagliato nel derby. Quella rete mise le cose a posto per un pò". Quella stracittadina risale al 6 marzo del 1994. I biancocelesti sono in vantaggio, grazie ad una prodezza di Beppe Signori. Al 25’ della ripresa c’è un calcio di rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta il capitano giallorosso Giannini e ancora oggi Luca Marchegiani racconta: "La stagione precedente durante la finale di Coppa Italia tra Roma e Torino mi segnò tre rigori. Diciamo che arrivai alla sfida abbastanza preparato e, per la legge dei grandi numeri, uno dovevo pararglielo. Ho scelto quello giusto".