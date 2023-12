A Istanbul il derby di Natale, fra religione e shopping…

Sarà anche il derby fra Icardi e Dzeko, ma insieme a loro ci sono anche altri ex protagonisti del campionato, come Rodrigo Becao, ora al Fenerbahce ma infortunato. Sempre al Fener gioca Cengiz Under, ex romanista. Nel Galatasaray c'è invece un ex laziale come Fernando Muslera e l'altro uruguagio, Lucas Torreira, finito a Istanbul dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina nel 2022.