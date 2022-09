Akanji uomo derby, gioca nel Manchester City ma ammette: “Da piccolo tifavo United”

Adesso il difensore svizzero vuole battere i Red Devils nel derby in programma il prossimo mese

Manchester forse era nel destino di Manuel Akanji. Il difensore svizzero classe ’95 si è trasferito al Manchester City in estate proveniente dal Borussia Dortmund. Ma, come riportato dal quotidiano svizzero Blick, la squadra del cuore di Akanji bambino era il Manchester United.

A tal proposito il nuovo difensore dei Citizens ha chiarito: “Ho rilasciato quell’intervista dopo essere arrivato al Borussia Dortmund nel 2018. Si è vero, da bambino ero un tifoso del Manchester United. Ma ho anche spiegato che, una volta diventato un calciatore professionista, non sei più un tifoso perché finisci per giocare contro questo genere di squadre. Il mio tifo per lo United è scomparso quando mi sono trasferito al Basilea. Ho giocato anche contro i Red Devils, i miei idoli sono diventati i miei avversari”.