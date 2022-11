Anni dopo, ecco la confessione: “Ho colpito Arda Turan prima di un derby di Istanbul, avevo bisogno di caos”

Il giocatore di 32 anni, che di recente ha giocato per il Corinthians, ha lasciato il calcio nel 2017 a causa dei suoi infortuni. Baroni è rimasto impresso nella memoria dei tifosi per il pianto dopo aver segnato gol con la maglia del Fenerbahçe. Nonostante abbia uno stile calcistico duro come centrocampista, è stato espulso solo una volta da professionista.

L'episodio da derby che ha ricordato in questi giorni riguarda un riscaldamento pre-derby fra Fenerbahçe e Galatasaray: "Ci stavamo riscaldando prima di un derby. Arda Turan, uno degli idoli del calcio turco, mi è passato accanto durante il riscaldamento. L'ho spinto subito. Non c'era niente, ma a volte hai bisogno di cose come queste per caricarti e per caricare l'ambiente. Volevo riscaldarmi un po'. Poi l'ho guardato e lui è tornato da me. Mi ha colpito, l'ho spinto, ma all'improvviso c'è stato un casino. Ci sono sempre piccole tensioni e battibecchi nei derby. Questa è la bellezza dei derby. A volte noi calciatori abbiamo bisogno di un ambiente un po' teso come questo".