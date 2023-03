Atalanta, il derby contro la Cremonese a suon di… motociclette

Gli ultras atalantini hanno deciso di andare allo stadio Zini per la gara di sabato 1 aprile alle 15 come facevano una volta…

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A riparte più carica che mai con una delle partite più attese. Lo Zini sarà il teatro di un derby che non va in scena da ben 27 anni: Cremonese-Atalanta. I 2400 posti riservati al settore ospiti sono andati esauriti in pochissimo tempo e i tifosi orobici non vedono l'ora di assistere all'incontro molto sentito in Curva Nord.