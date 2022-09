Atletico Madrid, derby nel derby

Il derby di Madrid è ormai storia passata, le acredini tra l'Atletico ed il Real hanno dissapori storici, quasi leggendari; ciò che non sapranno in molti sono le questioni che vivono e pulsano all'interno della Curva dei colchoneros.

I due gruppi più rappresentativi sono protagonisti di una disputa interna, per il predominio dell'intero settore con una base culturale ben diversa. I Suburbios, il gruppo ultrà espulso dalla curva, è vicino alle posizioni di estrema destra degli Ultrassur del Real Madrid.

Durante la partitissima, infatti, sono avvenuti dei disordini tra i Suburbios Firm ed il Frente Atletico. In rete circolano immagini dove i primi - estremisti e nazionalisti - mostrano fiera un vessillo del gruppo "rivale" e per mostrare la propria superiorità calpestano la "pezza" in questione. Derby nel derby nella Curva dell'Atleti.