Bagno a Ripoli trasforma il suo derby in una serata solo per Andrea

Sul terreno di gioco si sono presentati i calciatori delle due squadre con in mezzo la carrozzina sulla quale ora si muove Andrea Papi, 21enne ripolese, che con la famiglia abita in via delle Arti a Bagno a Ripoli. “E’ stato emozionante, davvero bellissimo – commenta ancora frastornato Andrea –. Ora sto bene, devo solo imparare a stare meglio in equilibrio su una gamba sola”, scherza sorridendo.