Barça campione il 14 maggio nel derby? E l’Espanyol farà il pasillo d’onore nel suo stadio?

Il dilemma dell'Espanyol: non solo il rischio retrocessione nel derby, ma anche la concomitanza possibile con il titolo di campione al Barça. E la beffa che incombe del pasillo d'onore...

Redazione DDD Direttore responsabile

La sconfitta del Barcellona contro il Rayo Vallecano tiene a 11 punti il vantaggio dei blaugrana sul Real Madrid quando ne restano da giocare solo 7 di partite, con 21 punti in palio. Che la Liga sarà del Barça lo sanno tutti, resta da precisare la giornata. E i culé fanno i loro conti. Sulla scelta dei catalani non ci sono dubbi: sarebbe l'ideale vincere il titolo domenica 14 maggio nel derby che giocheranno contro l'Espanyol a Cornellá.

Un morbazo mai visto

I blaugrana potrebbero essere proclamati campioni sul campo del loro grande rivale in città, e sarebbe un duro colpo per i pappagalli, i peruquitos, come vengono chiamati quelli dell'Espanyol. Ma se vincessero lascerebbero anche i biancoazzurri in una situazione delicatissima per mantenere la categoria. Non per una discesa matematica, ma se gli altri risultati non coincidono, potrebbero costringerli alla retrocessione.

E c'è un altro fattore che potrebbe essere aggiunto a seconda dei risultati che si verificano: che l'Espanyol debba fare un corridoio d'onore, un pasillo, come un anno fa per l'Atletico contro il Real. Ma questa volta per i catalani del Barça da parte dei rivali cittadini.

Non va dimenticato che il clima fra i due club non è buono: l'Espanyol ha denunciato il Barcellona per lo schieramento indebito di Lewandowski nella gara di andata del 31 dicembre scorso al Camp Nou. Il club del Barça aveva fatto ricorso alla giustizia ordinaria per ottenere misure cautelari per il polacco sanzionato per la sua espulsione a Pamplona. La misura cautelare è stata concessa era ha potuto giocare per quanto denunciato dall'Espanyol, anche se il suo ricorso non ha avuto successo.