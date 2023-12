Boicottaggio dei tifosi Partizan al derby di Belgrado: non ci saremo, basta con il gossip…

La nota dei tifosi Partizan: "Considerando che mercoledì si giocherà il 171esimo derby eterno rinviato e che circolano nuovamente varie storie e speculazioni sulla nostra presenza allo stadio, è ora di smentire tutte quelle storie da pub e di finirla una volta per tutte. I biglietti per la curva Sud sono in vendita libera, ma ancora una volta invitiamo tutti a non acquistarli, perché più che mai è necessario essere uniti in questa decisione! Un derby non deve essere motivo per rinunciare alla lotta per un futuro migliore del club, che è molto più profonda e difficile".