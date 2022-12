Catania Vs Atletico Catania, il derby per eccellenza: dal sapore breve ma intenso

Fu il derby che coinvolse senza rivalità la città, quello del 18 marzo 2001, quello dei catanesi.

Serena Calandra

Ripartire voce del verbo "Catania Calcio" oggi rilanciato, in seguito al fallimento che lo ha costretto a riemergere dal fondo, con il nome di "SSD Catania": un percorso difficile quello dei rossoazzurri che al momento non godono della possibilità di giocare alcun derby, seppur provvisoriamente, visto il primato netto in classifica degli etnei destinato a sancire la promozione in serie C a fine stagione.

Un solo derby, ma che derby

Tra i derby della memoria però non si può non ricordare quello che ha visto i rossazzurri sfidare nel 2001 l'Atletico Catania, quest'ultimo poi retrocesso in serie C2 per poi sparire dagli almanacchi in modo definitivo.

Il match del 18 marzo 2001 fu comunque un evento straordinario poiché l'Atletico Catania fu adottato, seppur temporaneamente, dai tifosi della città che per l'occasione si ritrovarono a tifare due squadre dallo stesso nome e dalla stessa fede. La vittoria per 2-1 dei rossazzurri non fu vista come una sconfitta anzi accrebbe la credibilità di una squadra destinata ad essere seconda solo per diritto di nascita.

Due facce diverse dello stesso Catania, quello di sempre che non abbandonerai mai perché ci sei cresciuto, condividendo gioie e dolori, vittorie e sconfitte su palcoscenici fantastici, e quello dei piccoli che credono nei sogni e che li sfiorano quando ad un tratto si ritrovano a giocare nello stesso campionato, seppur per una sola stagione, contro la squadra del cuore per eccellenza della città, lasciando una scia del proprio passaggio. Catania Vs Atletico Catania è il derby breve ma dal sapore intenso...