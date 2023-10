Colonia ultimo in classifica: torna il derby contro il Gladbach di Weisweiler e Bonhof…

I derby del Reno sono tali quando giocano due fra queste tre squadre: Colonia, Bayer Leverkusen e Borussia Gladbach. Ma il derby vero e proprio è quello di domenica 22 ottobre alle 15.30 fra Colonia e Borussia Gladbach.

Redazione DDD Direttore responsabile

Colonia-Borussia Mönchengladbach, il primo derby del Reno per eccellenza è stato giocato il 20 novembre 1965, Mönchengladbach-Colonia 2-3. Il derby più recente: 2 aprile 2023, Colonia - Gladbach 0-0. Il prossimo sarà domenica 22 ottobre con il Borussia dodicesimo ospite del Colonia ultimo in classifica in Bundesliga.

96 Derby giocati: 52 vittorie Gladbach, 17 pareggi, 27 vittorie Colonia

Sebbene Mönchengladbach non sia situata sul Reno come le altre due, questa è considerata "la grande" rivalità locale. Perché? Storia. E l'uomo che ne ha scritto gran parte per entrambe le squadre è una delle più grandi figure del calcio tedesco, Hennes Weisweiler.

Subito dopo che il Colonia ha conquistato il titolo inaugurale della Bundesliga, uno dei suoi ex giocatori, Weisweiler, ha assunto la guida del Gladbach di seconda divisione, dove ha portato una squadra di giovani talenti locali come Günter Netzer e Jupp Heynckes al vertice del calcio tedesco. Dopo aver lasciato il Gladbach nel 1975 dopo un leggendario periodo di 11 anni, Weisweiler ha allenato brevemente il Barcellona prima di assumere la guida del Colonia nel 1976. Nei quattro anni successivi ha fatto di nuovo la sua magia, portando una squadra senza precedenti alla doppietta nazionale nel 1977/78 come così come ad una semifinale di Coppa dei Campioni.

Anche i giocatori hanno fatto il cambio. Rainer Bonhof, membro della grande squadra del Gladbach e ora vicepresidente del club, è stato il capitano del Colonia più avanti nella sua carriera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.