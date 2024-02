Cops? No, Colchoneros…A Madrid quelli del Real la pensano così…

A.C.A.B. è l'acronimo di All cops are bastards (lett. "tutti i poliziotti sono bastardi").L'espressione si è diffusa nel Regno Unito negli anni settanta, mentre l'intero testo esisteva nel parlato dagli anni venti, anche nella forma "All coppers are bastards". L'acronimo è divenuto di uso popolare negli anni settanta, quando ha dato il titolo a un brano del gruppo britannico The 4-Skins, composto da skinhead che si erano conosciuti nell'ambiente delle tifoserie calcistiche.