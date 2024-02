Cordoba, derby sospeso per fuochi d’artificio e un rosso: ma il Belgrano non vince mai…

Belgrano e Talleres hanno pareggiato 2-2 questo sabato 24 febbraio allo Stadio Julio César Villagra, in una nuova e vibrante edizione del derby di Córdoba, per la settima giornata del campionato argentino.

Dall'inizio alla fine, il primo tempo ha regalato infinite emozioni. Nel giro di un minuto, Bryan Reyna ha eluso Guido Herrera e ha segnato a porta vuota, ma l'arbitro Fernando Rapallini, su richiesta del guardalinee, ha fermato tutto per un fuorigioco nel passaggio di Lucas Passerini. Ma dopo tre lunghi minuti di VAR si corregge la decisione e il Belgrano passa in vantaggio nel derby.

Per il Talleres, veniva annullato un gol all'ex interista Rubén Botta. Poi Ramón Sosa pareggia con un gran gol da fuori area, ma al 36' Nicolás Meriano insacca di testa sul primo palo, con il Belgrano che torna in vantaggio.

La squadra di Walter Ribonetto non si dà per vinta e fa di tutto con Alejandro Martínez che mette a segno una sciabolata da fuori. Verso la fine della partita c'è stata una interruzione di alcuni minuti per un uso eccessivo di fuochi pirotecnici dalle tribune che hanno impedito il gioco: razzi cadevano sul campo, il rumore era assordante e il fumo copriva tutto. Passata la trance e dopo il recupero, è arrivata la fine con gli scontri tra i giocatori che, come minimo, hanno portato all'espulsione di Juan Ignacio Barinaga, difensore del Belgrano.