Cosenza, orgoglio da derby: arriva il Catanzaro ma “L’Atene della Calabria siamo noi”…

In un accorato editoriale che non vuole alimentare "tensioni inutili" ma che vuole ricordare l'orgoglio e la "supremazia culturale" di Cosenza ("Noi siamo quelli di Bernardino Telesio, noi siamo l'Atene della Calabria..."), il sito Cosenzapost.it invita tutti i tifosi di casa ad andare allo stadio con la sciarpa rossoblu per il derby di domenica contro il Catanzaro.