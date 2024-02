Cosenza, prima Repice e poi il derby: per Bergamini e per Marulla…

Francesco Repice non vedeva l’ora di tornare nella sua Cosenza perché, come spiega lui "Chi vive fuori si porta dentro questo senso di dover risarcire in qualche modo la città natale".

E' questa la consecutio che tiene vicino il radiocronista Rai alle sue radici. Repice a Cosenzachannel.it: "E’ un risarcimento verso Cosenza, la mia città. In chi vive fuori c’è un senso di colpa tambureggiante, discreto, nascosto, ma sempre presente. C’è la voglia di onorare la terra di nascita ed io posso farlo salendo sul palco. Se Dio vorrà, in pensione tornerò a vivere in Calabria: è già in programma".