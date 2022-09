Danimarca, derby dello Jutland: 16enne derubato della maglia, i tifosi rivali sani gliela ricomprano…

Tifosi dell'Aarhus spogliano della maglia del suo Aalborg un giovane di 16 anni. I veri tifosi Aarhus sanano il gesto vile, facendo una raccolta fondi per consentire al ragazzo di ricomprarsi la maglia...

Nell'ultima edizione del derby, disputata domenica 18 settembre, l'Aarhus padrone di casa ha vinto 3-1 contro i rivali. Ma nelle scaramucce da stadio per il derby ad un giovane 16enne in trasferta, tifoso dell'Aalborg, è stata rubata la maglia da un gruppo di tifosi di casa. Uno storico tifoso dell'Aarhus, Soren Nielsen, fan della sua squadra da 35 anni, ha avviato una raccolta fondi per donare al giovane tifoso rivale 4000 corone con cui comprarsi una nuova maglia della sua squadra.