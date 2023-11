Derby a nord di Belfast, parola ai Crusaders: “Vogliamo rimettere le cose a posto”

"Non escludeteci ancora!" dichiara il difensore dei Crusaders Daniel Larmour in vista del cruciale derby di North Belfast di domani Il Cliftonville, terzo in classifica con 35 punti, accoglierà domani i suoi rivali, quarti a quota 31, allo stadio Solitude, con entrambe le formazioni che mirano a colmare il divario rispetto alla capolista Linfield prima con 40 punti.

Ma Larmour si arrabbia quando gli viene chiesto se la Coppa d'Irlanda sia la migliore speranza di trofeo dei Crusaders in questa stagione, come ha dimostrato nelle ultime due stagioni. "No, no, non escludeteci subito dal campionato", ha detto il 25enne difensore centrale. Dobbiamo essere più costanti se vogliamo raggiungere Linfield e Larne, ma possiamo migliorare. Abbiamo alcune partite importanti in arrivo: Cliftonville domani, Newry, Carrick, Larne, Glenavon e poi di nuovo Cliftonville il giorno di Santo Stefano, di nuovo al Solitude".