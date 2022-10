Derby del nord da escamotage: tifosi Lens si fingono su Twitter tifosi Lille e prendono i loro biglietti…

Nel tentativo di ottenere i biglietti per il derby del Nord in casa del Lille, allo stadio Pierre Mauroy domenica 9 ottobre, i tifosi Lensois a volte sono pronti a tutto...

La Voix du Nord racconta, ad esempio, come un tifoso di Lensois si sia finto tifoso del Lille creando un account Twitter molto simile a quello di un tifoso avversario. E questo, per ottenere da un tifoso del Lille un codice che gli permetta di ottenere i biglietti. A seguire, altri tifosi Lensois hanno approfittato dei codici emessi nei negozi per acquistare prodotti con il logo del club. Un tifoso intervistato da La Voix du Nord racconta come, grazie all'acquisto di un semplice peluche, subito buttato nella spazzatura, abbia ottenuto cinque posti per diversi suoi amici tifosi del Lens al posto di altrettanti tifosi del Lille.