Derby della Trinacria, una vittoria a testa per Catania e Messina nelle giovanili ma quanti ricordi…

Per riassaporare la partitissima in Serie A bisogna invece andare a ritroso nel tempo, a febbraio 2007 quando Giuseppe Mascara rispose alla rete di Marco Zanchi facendo dividere la posta alle due squadre.

La Sicilia attende con trepidazione il ritorno nel calcio dei grandi di una delle sue compagini ma intanto si è potuta gustare un derby che rievoca ricordi romantici ai sostenitori e a tutti gli appassionati di calcio. Nel settore giovanile Messina e Catania si sono sfidate in due partitissime per decretare la supremazia della Trinacria. Tra gli Under 15 la vittoria è andata ai giallorossi, i quali hanno inflitto un secco 3 a 1 ai rossoblu.