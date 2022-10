Derby di coppa Italia Modena-Sassuolo: Berardi offeso, ma costretto a patteggiare…

Berardi sta recuperando dall’infortunio rimediato in avvio di stagione

Si è chiusa con un patteggiamento tra le parti la vicenda della tentata aggressione da parte di Domenico Berardi nei confronti di un tifoso del Modena dopo gli insulti ricevuti al termine di un match di coppa Italia dell'8 agosto. A seguito dell'accordo tra le parti, informa la Figc, Berardi è stato sanzionato con un'ammenda di 3mila euro da devolvere all'associazione 'Polivalente San Vito'. Al termine del match valido per i 32/i di finale vinto dal Modena sul Sassuolo per 3-2, Berardi aveva violato l'art.4 comma 1 del codice di giustizia sportiva tentando di aggredire nel piazzale antistante lo stadio 'Braglia' un tifoso modenese che, insieme ad altri supporter, aveva insultato il calciatore del Sassuolo e la sua famiglia.

Sull’episodio era intervenuto il giornalista Mario Sconcerti, su Calciomercato.com: "Ho molti dubbi sulla tempestività con cui la Procura del calcio ha aperto un’indagine su Berardi per la rissa sfiorata con alcuni tifosi. Se è un reato calcistico, si è svolto fuori dal calcio: a partita finita e fuori dallo stadio. Fino a quanti metri dal campo è competente la giustizia calcistica? Se è un reato di strada, c’è una competenza penale che deve riguardare anche chi ha insultato e provocato la reazione. La Procura del calcio ha archiviato forti casi di plusvalenze di giocatori di Serie C di proprietà di squadre di Serie A, per incompetenza di valutazione tecnica”.