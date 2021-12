Derby di Lisbona, i vincitori mettono in croce Jorge Jesus: scusa, quanti ne abbiamo segnati?

Se la prendono con lui...

Lo Sporting Lisbona campione del Portogallo in carica si è tolto la soddisfazione di andare a vincere 3-1 il derby di Lisbona in casa del Benfica. Al termine della gara, che ha portato i biancoverdi a quota 34 punti mentre i rivali restano fermi a 30, i social dei Leoni si sono ben presto popolati di una serie di meme sul tecnico del Benfica, Jorge Jesus...

In pratica, tutti i tifosi dello Sporting Lisbona sono andati a cercare tutte le foto in cui Jorge Jesus alza tre dita, per ricordargli che ha preso proprio tre reti nel derby perso in casa...