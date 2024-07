Derby di Milano e d’Italia: che sfide in Olanda-Turchia

Derby della Madonnina e d'Italia: Olanda-Turchia, quarto di finale di Euro 2024 in programma sabato alle 21 a Berlino, si prospetta interessante e ricco di colpi di scena. In campo diversi calciatori che militano in serie A.

Emanuele Giacometti 4 luglio 2024 (modifica il 4 luglio 2024 | 18:05)

Ci siamo. Domani iniziano i quarti di finale di Euro 2024. Quattro sfide da vivere, imprevedibili e che regaleranno spettacolo a tutti i tifosi. Sabato alle 21 c'è Olanda-Turchia, un match tra due nazionali piene zeppe di campioni. Da una parte quella turca, guidata da Vincenzo Montella, che potrà esibire anche tre calciatori della nostra serie A, Calhanoglu, Yldiz e Celik e dall'altra l'Olanda, con i vari Depay, Gakpo, Van Dijk e Reijnders, tanto per fare qualche nome.

Il derby di Milano — Olanda-Turchia non sarà però solo un semplice quarto di finale dell'Europeo, ma molto di più. Proprio così, perchè a centrocampo sarà derby tra il milanista Reijnders e il nerazzurro Calahanoglu. Di certo una bella battaglia, tra due campioni che non si risparmieranno e se necessario, sportivamente parlando, se le daranno di santa ragione, perchè in palio c'è un traguardo fantastico: la semifinale.

Il derby d'Italia — La partita offrirà anche altri spunti interessanti tra calciatori che militano in serie A. Ci sarà pure il derby d'Italia tra lo juventino Yldiz e gli interisti Dumfries e De Vrij, un duello che sicuramente si ripeterà più volte durante il match, considerato che il 2005 turco avrà il compito di affondare il coltello nella difesa degli Orange.

Reijnders vs Calhanoglu — Tornando al derby della Madonnina, Hakan Calhanoglu è in vantaggio, visto che nella stagione scorsa l'Inter ha vinto in entrambe le occasioni. Dai piedi dell'interista passerà il gioco turco, che Reijnders dovrà cercare di spezzare, per far ripartire al meglio gli olandesi. Insomma lo spettacolo è assicurato, basta solo aspettare e mettersi comodi. Chi la spunterà?